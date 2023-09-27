Вже на 4-й хвилині Крушинський класно пробив під поперечку, але Волинець потягнув цей постріл. Втім, після цього атакував виключно СК Дніпро-1, але до перерви команди так і не забили. Ситуація не змінювалась і в другому таймі, хоча тренери і провели кілька замін. Лише на 80-й хвилині Адамюк зблизька замкнув навіс Сватка.

Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера

Полісся відігралась під завісу гри: Кушніренко у компенсований час заштовхнув м'яч у сітку воріт та перевів гру в додатковий час. У овертаймах команди не забили, та ще й травмувався Назаренко. А в серії пенальті Полісся виявилось сильнішим – Гуцуляк підставив СК Дніпро-1, ставши єдиним, хто не реалізував 11-метровий.