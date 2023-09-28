"У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же самым составом.

Серия пенальти и жуткая травма Назаренко в видеообзоре матча Кубка Украины Полесье – СК Днепр-1 – 1:1

Я доволен игрой, хотя, конечно, не доволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, основное время завершилось боевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти больше повезло Полесью – свою попытку не реализовал Гуцуляк.

Полесье вышло в 1/4 финала Кубка Украины – житомиряне выбили СК Днепр-1 в серии пенальти, но потеряли лидера