Максимов нашел главную причину вылета СК Днепр-1 из Кубка Украины от Полесья
Наставник днепрян Юрий Максимов подвел итоги игры своей команды в 1/8 финала Кубка Украины против житомирян (1:1).
"У соперника было на один день больше для подготовки, а мы немного отдохнули и готовились к игре на третий день тем же самым составом.
Серия пенальти и жуткая травма Назаренко в видеообзоре матча Кубка Украины Полесье – СК Днепр-1 – 1:1
Я доволен игрой, хотя, конечно, не доволен результатом. Все ребята выкладывались на поле, у меня ни к кому нет замечаний. Все бывает, но мы двигаемся дальше. Впереди следующая игра. Самое главное, чтобы у нас все ребята были здоровы, а команда у нас хорошая и все будет хорошо", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, основное время завершилось боевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти больше повезло Полесью – свою попытку не реализовал Гуцуляк.
Полесье вышло в 1/4 финала Кубка Украины – житомиряне выбили СК Днепр-1 в серии пенальти, но потеряли лидера