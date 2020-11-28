"Шансів не було. Треба було дограти матч, і так молодь виходить. Тепер Кане пропустить наступну гру. Це наш рівень. Я реально дивлюся на речі.

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У Динамо і Шахтаря свій чемпіонат, а у нас свій. Вище голови не стрибнеш. Після першого тайму зайшов в роздягальню і сказав хлопцям, якщо вони один раз проб'ють по воротах, буде супер. Степанюк вдарив, я задоволений.

У нас дуже багато травмованих. Всі футболісти посипалися. Нам навіть із Зорею важко було грати. Можемо з такими командами тільки зіграти внічию, десь забити. Ми і так далеко зайшли", – цитує Максимова dynamomania.

Перемога закріпила Динамо на вершині таблиці УПЛ з 26-ма очками, Ворскла – третя (19 балів).

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