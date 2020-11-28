"Мені колись розповідали в Динамо, що Вербіч не любить грати на позиції центрфорварда.

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Але факт у тому, що серед усіх нинішніх центрфорвардів Динамо у нього найкращий бомбардирський інстинкт. Справжній хижак у штрафному майданчику", – написав Вацко у Twitter.

Нагадаємо, словенець традиційно виступає на позиції лівого вінгера. Вербіч перебуває у структурі Динамо з 2018-го, до цього він захищав кольори Копенгагена.

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