"Вербіч не любить грати на позиції форварда", – Вацко у захваті від універсала Динамо
19:11 - Читать на русском
Український коментатор Віктор Вацко виділив Беньяміна Вербіча за мотивами матчу Динамо – Ворскла (2:0).
14’ Віктор Циганков
36’ Беньямін Вербіч
82’ Ілля Забарний
Ібрахім Кане 90’
14’ Віктор Циганков
36’ Беньямін Вербіч
82’ Ілля Забарний
90’ Ібрахім Кане
"Мені колись розповідали в Динамо, що Вербіч не любить грати на позиції центрфорварда.
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Але факт у тому, що серед усіх нинішніх центрфорвардів Динамо у нього найкращий бомбардирський інстинкт. Справжній хижак у штрафному майданчику", – написав Вацко у Twitter.
Нагадаємо, словенець традиційно виступає на позиції лівого вінгера. Вербіч перебуває у структурі Динамо з 2018-го, до цього він захищав кольори Копенгагена.
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