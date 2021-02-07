Головний тренер Ворскли Юрій Максимов підбив підсумки зимових зборів команди і розповів про підготовку до рестарту сезону.

"По два тренування щодня. Потім 2-3 дні вихідних і знову пішли щоденні тренування. Чотири гри зіграли.

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Чи мали результати спарингів велике значення? А навіщо? Чемпіонами зборів стати? Це не головне для нас. Найголовніше, що всі живі і здорові, ніхто не травмований.

Важливо, також, щоб поля були, і знати, де тренуватися. Якщо на зборах температура дозволяла, то тут не знаємо, де будемо тренуватися", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці, набравши 20 очок. Вже наступної неділі, 14 лютого, підопічні Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у новому році – у рамках 14-го туру полтавці зіграють на виїзді з львівським Рухом.

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