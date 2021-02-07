"По две тренировки в день. Потом 2-3 дня выходных и снова пошли ежедневные тренировки. Четыре игры сыграли.

Чеснаков удивил амбициозными планами Ворсклы на вторую часть сезона

Имели ли результаты спаррингов большое значение? А зачем? Чемпионами сборов выйти? Это не главное для нас. Самое главное, что все живы и здоровы, никто не травмирован.

Важно, также, чтобы поля были, и знать, где тренироваться. Если на сборах температура позволяла, то тут не знаем, где будем тренироваться", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков. Уже в следующее воскресенье, 14 февраля, подопечные Максимова проведут первый официальный поединок в новом году – в рамках 14-го тура полтавчане сыграют на выезде со львовским Рухом.

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