Перша ліга 2023/24, 7-й тур

Група А

Нива Бузова – Хуст – 2:2

Голи: Паламар, 59, (пен.), Тименко, 82 – Станкович, 21, Борисенко, 67

Поділля – Нива Т – 2:0

Голи: Цибульник, 27, Назарчук, 39

Група Б

Гірник-Спорт – Полтава – 1:3

Голи: Еффіонг, 20 – Вівдіч, 11, Щербак, 54, Перебора, 59, (пен.)

Нива Бузова ще більше відстала від Карпат, розійшовшись миром з одним із аутсайдерів групи А – Хустом. Гості вийшли вперед у першому таймі, але Нива відігралась завдяки голу Паламара з пенальті на 59 хвилині. Борисенко знову вивів Хуст вперед, але ближче до кінця гри Тименко врятував нічию для Ниви – вже другої поспіль. Таким чином, команда з Бузової вже відстає від Карпат на 4 очки – "леви" вчора здолали Агробізнес.

Карпати здолали Агробізнес, заробивши 2 пенальті за 3 хвилини, Вікторія наблизилась до Інгульця: Перша ліга

Тернопільська Нива, попри місце серед лідерів групи А, поступилась Поділлю – Цибульник та Назарчук принесли перемогу команді з Хмельницького. А Полтава у групі Б переграла Гірник-Спорт – на голи Вівдіча, Щербака та Перебори Гірник-Спорт відповів лише голом Еффіонга.

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