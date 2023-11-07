"Дуже добре, що ми сьогодні перемогли. Олександрія – дуже збалансована команда, в якій виступають молоді хлопці, котрі можуть добре пресингувати і в технічному плані вони добре підготовлені. Їм ще потрібен час для зросту, щоб здобувати потрібний результат.

Скасований шедевр та годинний VAR у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:0

Дякую своїй команді за цю перемогу. Ми тричі поверталися до роздягальні у другому таймі, виходили і знову поверталися, але хлопці усе це витримали, за що я їм вдячний і вітаю їх з перемогою", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Варто зазначити, матч між СК Дніпро-1 та Олександрією тривав близько 5 годин. Під час гри пролунали три повітряні тривоги, через які команди були змушені ходити до укриття.

Після 13 зіграних матчів підопічні Юрія Максимова посідають другу сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 27 пунктів.

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR