"Очень хорошо, что мы сегодня победили. Александрия – очень сбалансированная команда, в которой выступают молодые ребята, которые могут хорошо прессинговать и в техническом плане они хорошо подготовлены. Им еще нужно время для роста, чтобы получать нужный результат.

Отменен шедевр и часовой VAR в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Александрия – 1:0

Благодарю свою команду за эту победу. Мы трижды возвращались в раздевалку во втором тайме, выходили и снова возвращались, но ребята все это выдержали, за что я им благодарен и поздравляю их с победой", – цитирует Максимова. официальный сайт СК Днепр-1.

Стоит отметить, что матч между СК Днепр-1 и Александрией длился около 5 часов. Во время игры прозвучали три воздушных тревоги, из-за которых команды были вынуждены ходить в укрытие.

После 13 сыгранных матчей подопечные Юрия Максимова занимают второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 27 пунктов.

Днепр-1 догнал лидера УПЛ, обыграв Александрию в матче с тремя воздушными тревогами и часом на "просмотр" VAR