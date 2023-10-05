У четвер, 5 жовтня, відбулися матчі 2 туру Ліги конференцій 2023/24. Рахунки і огляд поєдинків у групах A, B, C та D читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24, 2-й тур

Група A

Клаксвік – Лілль – 0:0

Олімпія Любляна – Слован Братислава – 0:1

Гол: Чавріч, 55 (пен)

Нереалізований пенальті: Вайсс, 28

Група B

Гент – Маккабі Тель-Авів – 2:0

Голи: Тіссаудалі, 39, 90+2 (пен)

Група С

Балкані – Динамо Загреб – 2:0

Голи: Крюезіу, 44, Хаміді, 83

Група D

Бешикташ – Лугано – 2:3

Голи: Абубакар, 38, 52 – Аліседа, 81, Владі, 86, Байї, 90 (авт)

Брюгге – Буде-Глімт – 0:1

Гол: Ванакен, 21

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У групі А Лілль Паулу Фонсеки втратив очки на Фаререх, розігравши нульову нічию з Клаксвіком. В іншому матчі квартету братиславський Слован на виїзді переграв Олімпію Любляна. Словаки двічі били пенальті – Вайсс у першому таймі свій шанс не використав, а по перерві Чавріч таки вивів гостей вперед. У складі Слована весь матчі відіграв Джаба Канкава – колишній лідер Дніпра.

Богдан Михайліченко вийшов у старті Динамо Загреб, але його команда перед свистком на перерву пропустила від косовського Балкані. Українець з партнерами не витримав офсайдну лінію, а Крюезіу втік на побачення з кіпером і відкрив рахунок. VAR підтвердив легітимність взяття воріт. Наприкінці гри Балкані забив ще раз – жахливою грою Шутала в обороні скористався Хаміді. 2:0 – косовари набрали перші очки в груповому турнірі.

У групі Зорі Гент приймав Маккабі Тель-Авів. Тарік Тіссаудалі наприкінці першого тайму реалізував вихід віч-на-віч та вивів бельгійців уперед. На останніх хвилинах "буйволи" забили ще раз. Гент і Зоря, яка обіграла Брейдаблік, з 4-ма очками очолюють квартет B.

Бешикташ у суперматчі не втримав перемогу над Лугано в групі D, маючи перевагу в два голи. Спершу Абубакар класним ударом головою відкрив рахунок. По перерві камерунець оформив дубль, скориставшись помилкою суперників. Бешикташ, який у останньому раунді кваліфікації вибив Динамо, не втримав навіть нічию. У останні 10 хвилин сталася драма. Спершу Лугано зрівняв рахунок, а на 90-й хвилині автогол Еріка Байї приніс швейцарцям дивовижну перемогу!

В іншому матчі цієї групи Брюгге мінімально обіграв Буде-Глімт. Ванакен відзначився, замкнувши ударом в дотик з 11-ти метрів простріл з правого флангу.

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