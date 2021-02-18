Після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи українськи вболівальники полегшено зітхнули. Суперники випали прохідні, а особливо сильно пощастило Шахтарю, якому вдалося взяти джек-пот – Маккабі Тель-Авів. Ніхто не сприймає цей колектив серйозно. Досвід Туна, Беллінцони та Тімішоари та Віторії Плзень нічому наших фанатів не вчить, але раціональне зерно у такому погляді на жереб є. Маккабі дійсно виглядає максимально вигідним жеребом.

Група у тель-авівців була відверто клоунською – вони посіли друге місце після Вільяреала, залишивши за спиною Сівасспор та Карабах. Втім, у рідних стінах ізраїльтяни зуміли розписати нічию з Вільяреалом, а поразка іспанцям на виїзді (0:4) стала єдиною на груповому етапі. При цьому колектив демонстрував доволі понурий футбол, завдавши найменшу кількість ударів по воротах і загалом намагаючись грати обережно.

Навіть у чемпіонаті Маккабі не вражав, тримаючись на п'ятій позиції у таблиці, однак за останні два місяці все перегорнулося. Тель-авівців очолив Патік фон Леувен – екс-директор академії Шахтаря, який відбудував усю її структуру й відкрив "гірникам" Коваленка, Зінченка, Матвієнка та багатьох інших талантів. При ньому команда зберегла ставку на обережність, але вже не була такою нудною, як восени. Як наслідок, результати пішли вгору.

У чемпіонаті Маккабі одразу видав потужний ривок до другої позиції. Тель-авівці з новим тренером провели десять матчів, вигравши дев'ять і розписавши одну нічию. При цьому суперник Шахтаря прибив одразу чотирьох суперинків з верхньої половини таблиці. Тепер від першої сходинки у таблиці команду відділяють всього три залікових бали, однак від другої – аж десять. Словом, Маккабі зараз на ходу.

Однією з головних переваг Маккабі над Шахтарем виступає ігровий тонус. "Гірники" провели у новому році всього один матч чемпіонату, але він не дуже показовий для аналітики – донеччани розписали нульову нічию з Колосом на промерзлому газоні в Києві. В тому поєдинку футболу не було, адже на слизькій траві команди збилися до жорсткої контактної боротьби без якісних передач і просування м'яча низом. Для ковалівців це був ідеальний варіант, однак навряд чи Маккабі під ізраїльським сонечком зможе розраховувати на такий же сценарій.

Ще один мінус Шахтаря – реалізація моментів. Підопічні Луїша Каштру страждали цим і у матчі проти Колоса, і на зборах, де найкращим бомбардиром несподівано став Коноплянка. Крім того, команда втратила Коваленка, якому при всіх критичних стрілах вдавалося якісно покривати чорнову роботу в центрі поля.

Інших проблем у "гірників" поки що непомітно. У команди майже порожній лазарет та хороший настрій, а у факті шаленої ігрової переваги Шахтаря над Маккабі ніхто не сумнівається. Інакше й бути не може – склад донеччан у сім разів дорожчий за склад тель-авівців. Восени українці двічі били Реал і втримували нічию з Інтером, а дати таку ж інтенсивність і тактичну складність, як Борусія М, підопічним Патріка фон Леувана не до снаги.

Словом, Шахтар летить в Ізраїль за перемогою, але поки що донеччани і самі не знають, на що вони реально здатні. Саме тому закидувати капелюхами суперника не можна.

Кадрова ситуація

Травмовані або відсутні з інших причин: Коен – Дентінью, Корнієнко (поза заякою)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Маккабі – Шахтар

Маккабі: Тененбаум, Жеральдеш, Тібі, Ернандес, Саборіт, Перец, Глазер, Рікан, Хозез, Бен-Хаїм, Пешіч

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тайсон, Соломон, Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Можна багато нахвалювати проект Патріка фон Леувена – очевидно, він крутий тренер. Можна багато говорити про те, що Маккабі не можна недооцінювати, однак навряд чи футболісти Шахтаря цього не розуміють. Зрештою, можна триста разів нагадати про проблеми на зборах "гірників. Від цього розклад не зміниться – Шахтар у декілька разів сильніший за Маккабі.

Донеччани повинні бити тель-авівців переконливо, без усіляких "але". Навряд чи сьогодні станеться розгром, адже українська команда тільки-но увійшла у "весну", однак комфортні 2:0 "гірникам" оформити до снаги.