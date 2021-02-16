Маккабі Тель-Авів прийме Шахтар у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/21. Який прогноз букмекерів на гру, читайте на "Футбол 24".

Команда Луїша Каштру після вильоту з Ліги чемпіонів розпочинає боротьбу в Лізі Європи. Перше випробування – Маккабі з Тель-Авіва в рамках 1/16 фіналу. Матч, як і онлайн-трансляція Маккабі Тель-Авів – Шахтар на "Футбол 24", стартує 18 лютого о 22:00 за київським часом.

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Фахівці Bwin віддають перевагу саме українській команді. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря складає 1.80, тоді як потенційний тріумф Маккабі оцінюється у 4.50. На нічию ставлять 3.40. Букмекер очікує доволі результативного поєдинку: тотал більше 1.5 оцінили у 1.30, тоді як тотал менше 1.5 – аж у 3.20.

William Hill оперує схожими цифрами. Гостьова звитяга "гірників" – 1.80, вікторія ізраїльтян – 4.50. Коефіцієнт нічийного результату – 3.50. А от фаворитом на вихід у наступну стадію є команда Луїша Каштру – лише 1.17 проти 4.50 у Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, Шахтар опинився в Лізі Європи, посівши третє місце у групі ЛЧ з мадридським Реалом, міланським Інтером та Борусією Менхенгладбах. Маккабі фінішував другим у квартеті ЛЄ з Вільяреалом, Карабахом та Сівасспором, набравши 11 очок.

Зауважимо, Шахтар після 14-ти турів УПЛ відстає від Динамо на 3 очки. У єдиному офіційному матчі року "гірники" розійшлися миром з Колосом – 0:0. Маккабі у чемпіонаті Ізраїлю теж йде другим, відстаючи від однойменної команди з Хайфи на 2 пункти.

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