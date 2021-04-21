Ірландець є пристрасним фанатом Манчестер Юнайтед, який опинився у списку невдах-засновників Суперліги. Провал проекту неабияк засмутив власників клубу – родину Глейзерів. У пресі відразу з'явилися чутки про можливий продаж Манчестер Юнайтед.

Вудворд вирішив покинути Манчестер Юнайтед – Глейзери можуть продати клуб через скандал з Суперлігою

Макгрегор не забарився і написав у Twitter: "Ей, хлопці, я думаю про купівлю Манчестер Юнайтед. Що ви про це думаєте?". Щоправда, розмір гаманця 32-річного бійця явно не відповідає його амбіціям. За підрахунками Daily Star, капітал Конора складає 252 млн доларів. Натомість Манчестер Юнайтед оцінюється у понад 4 млрд доларів.

Нагадаємо, Глейзери володіють контрольним пакетом акцій "червоних дияволів" з 2005 року. Тоді американці віддали близько 1,5 млрд доларів.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо