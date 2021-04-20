Ед Вудворд покине посаду виконавчого директора Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Майк Кіган у Twitter.

Суперліга зазнала краху: усі 12 клубів ініціювали термінові збори для розформування турніру

Функціонер попрощається з "червоними дияволами" наприкінці року. Окрім цього, брати Глейзери, які є власниками МЮ з 2005 року, роздумують над продажем клубу після ситуації з Суперлігою. Нагадаємо, новостворений турнір почав розвалюватись вже через два дні після своєї появи, Глейзери стали одними із засновників Європейської Суперліги.

Фанати Юнайтед різко засудили рішення клубу приєднатись до скандального турніру.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило