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Макаров: Сумами вже займається поліція – це пляма для нас всіх

00:01 13 Читать на русском
Макаров: Сумами вже займається поліція – це пляма для нас всіх
Сергій Макаров / Фото ПФЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів деталі розслідування справи договірних матчів за участі ФК Суми.

"Сумами вже займається поліція. За ними вже прийнято рішення. Я не виправдовую федерацію. Це пляма на всіх нас: грає один клуб – страждають усі. Але є система правосуддя. У них треба запитати: чому не прийняли рішення раніше.

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А, можливо, просто тому, що вперше таку справа розглядали?

Велика тека із справою прийшла з поліції і поставте себе на місце члена КДК. Вони затягнули терміни: в квітні оголосили рішення, у Сум був час на апеляцію і вони встигли дограти чемпіонат", – цитує Макарова footballhub.

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Нагадаємо, у квітні КДК прийняв рішення позбавити Суми професіонального статусу через участь у матчах з фіксованим результатом.

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Теги
Суми Суми Перша ліга Договірні матчі Сергій Макаров
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