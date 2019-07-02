Макаров: Сумами уже занимается полиция – это пятно для нас всех

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал детали расследования дела договорных матчей с участием ФК Сумы.

"Сумами уже занимается полиция. По ним уже принято решение. Я не оправдываю федерацию. Это пятно на всех нас: играет один клуб – страдают все. Но есть система правосудия. У них надо спросить: почему не приняли решение раньше.

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А, возможно, просто потому, что впервые такое дело рассматривали?

Большая папка с делом пришла из полиции и поставьте себя на место члена КДК. Они затянули сроки: в апреле объявили решение, у Сум было время на апелляцию и они успели доиграть чемпионат", – цитирует Макарова footballhub.

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Напомним, в апреле КДК принял решение лишить Сумы профессионального статуса из-за участия в матчах с фиксированным результатом.