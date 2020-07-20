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Гравці Прикарпаття могли отримати по 50 тисяч за відібрані очки в Інгульця

12:10 - Читать на русском
Гравці Прикарпаття могли отримати по 50 тисяч за відібрані очки в Інгульця
Інгулець – Прикарпаття / фото: ФК Інгулець

Гравці Прикарпаття мали фінансову мотивацію з боку одразу трьох конкурентів Інгульця за вихід до УПЛ.

 

Одразу три конкуренти Інгульця були готові заплатити гравцям Прикарпаття за відібрані очки в матчі з лідером першості, повідомляє Профутбол.

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Зазначається, що кожен з гравців івано-франківського клубу отримав би по 51 тисячі гривень, тобто по 17 тисяч з кожного клубу. При цьому невідомо, чи мало Прикарпаття перемогти Інгулець чи просто відібрати очки.

До слова, з Інгульцем за місце в УПЛ змагаються Минай, Рух та Волинь. Найгірші шанси у Руха, який має 44 очки, тоді як Минай та Волинь мають по 50 та 48 пунктів відповідно. Інгулець очолює турнірну таблицю з 53 заліковими пунктами.

Нагадаємо, матч Інгулець – Прикарпаття завершився скандальною перемогою фаворита через фантомний пенальті – форвард господарів перечепився через власну ногу.

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Перша ліга Інгулець Інгулець Прикарпаття Прикарпаття Інгулець - Прикарпаття
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