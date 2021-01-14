"Чи готовий до тренувальних зборів? Так, звісно. І це вже не перший подібний випадок. Взагалі, я цього вже довго чекав і давно хотілося в бій, так що з цим ніяких проблем немає. Чому обрав СК Дніпро-1? Як, напевно, і буває зазвичай в таких випадках. Надійшла пропозиція від клубу, і я досить швидко погодився на перехід, особливо нічого не затягуючи.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання Махарадзе

Ні з ким не радився, а приймав це рішення самостійно. Знаю, що СК Дніпро-1 – це хороша команда за складом футболістів, тому переїзд у Дніпро мене повністю влаштував. Чи знайомий з кимось із гравців дніпрян? Так, із Олександром Сватком ми ще разом у Зорі грали, та й взагалі хлопців у команді знаю.

Звичайно, я знаю, що Валерій Городов (тренер воротарів СК Дніпро-1 – прим. "Футбол 24") у Дніпрі вже давно працює, а його вихованці постійно входять в топ-найкращих голкіперів країни. У цьому велика заслуга тренера. Дуже хочеться з ним попрацювати і, звичайно, це теж було одним з факторів мого сюди переходу", – поділився Махарадзе у коментарі прес-службі СК Дніпро-1.

Зазначимо, що воротар приєднався до дніпровського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт терміном на півроку.

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