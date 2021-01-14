Воротар став першим зимовим новачком СК Дніпро-1 та підписав із дніпровським клубом контракт до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначимо, що голкіпер приєднався до дніпрян на правах вільного агента. До цього Махарадзе виступав у складі Олімпіка та Зорі.

До слова, голкіпер жодного разу не вийшов на поле у складі луганців у поточному сезоні. Основна частина кар'єри Махарадзе пройшла у складі Олімпіка.

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