СК Дніпро-1 оголосив про підписання Махарадзе
10:55 - Читать на русском
Голкіпер Заурі Махарадзе офіційно став гравцем СК Дніпро-1.
Воротар став першим зимовим новачком СК Дніпро-1 та підписав із дніпровським клубом контракт до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зазначимо, що голкіпер приєднався до дніпрян на правах вільного агента. До цього Махарадзе виступав у складі Олімпіка та Зорі.
До слова, голкіпер жодного разу не вийшов на поле у складі луганців у поточному сезоні. Основна частина кар'єри Махарадзе пройшла у складі Олімпіка.
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