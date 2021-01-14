"Готов ли к тренировочным сборам? Да, конечно. И это уже не первый подобный случай. Вообще, я этого уже долго ждал и давно хотелось в бой, так что с этим никаких проблем нет. Почему выбрал СК Днепр-1? Как, наверное, и бывает обычно в таких случаях. Поступило предложение от клуба, и я довольно быстро согласился на переход, особо ничего не затягивая.

СК Днепр-1 объявил о подписании Махарадзе

Ни с кем не советовался, а принимал это решение самостоятельно. Знаю, что СК Днепр-1 – это хорошая команда по составу футболистов, поэтому переезд в Днепр меня полностью устроил. Знаком ли с кем-то из игроков днепрян? Да, с Александром Сватком мы еще вместе в Заре играли, и вообще ребят в команде знаю.

Конечно, я знаю, что Валерий Городов (тренер вратарей СК Днепр-1 – прим. "Футбол 24") в Днепре уже давно работает, а его воспитанники постоянно входят в топ-лучших голкиперов страны. В этом большая заслуга тренера. Очень хочется с ним поработать и, конечно, это тоже было одним из факторов моего сюда перехода", – поделился Махарадзе в комментарии пресс-службе СК Днепр-1.

Отметим, что вратарь присоединился к днепровскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт сроком на полгода.

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