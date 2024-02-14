Мадридский клуб официально объявил об увольнении главного тренера Франсиско Родригеса и его штаба.

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Летом Райо пришлось искать замену Андони Ираоле, которого забрал Борнмут. На старте сезона Франсиско уверенно держал "пчел" в верхней половине таблицы, но с ноября начался кошмар. Команда одержала всего одну победу и 8 очков за последние 14 туров Ла Лиги. Райо до сих пор имеет 7 пунктов запаса над зоной вылета, однако руководство решило не затягивать с кадровыми изменениями.

Новым тренером назначили 36-летнего Иньиго Переса, для которого это первая самостоятельная работа. Следующий матч Райо проведет 18 февраля – домашнее дерби против Реала.

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