Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче Мораеса

Федерация футбола Люксембурга (FLF) намерена подать протест в УЕФА о неправомерности натурализации Жуниора Мораеса.

Президент FLF Поль Филипп заявил, что они пришлют жалобу уже во вторник, сообщает люксембургское издание RTL.

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание

Федерация футбола Люксембурга вслед за своими португальскими коллегами считает, что Украина нарушила правила натурализации футболистов, обращая внимание на то, что Жуниор Мораес ни находился непрерывно на территории Украины в течение 5-ти лет.

Люксембуржцы отмечают, что и их сборная, и сборная Португалии должны получить по 3 очка за матчи со сборной Украины.

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Отметим, что в уставе ФИФА в разделе "Правила касающиеся применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия жить на территории этой страны.

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