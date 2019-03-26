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Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче Мораеса

16:53 84 Читати українською
Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче Мораеса
Сборная Люксембурга / RTL

Федерация футбола Люксембурга (FLF) намерена подать протест в УЕФА о неправомерности натурализации Жуниора Мораеса.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Президент FLF Поль Филипп заявил, что они пришлют жалобу уже во вторник, сообщает люксембургское издание RTL.

Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание

Федерация футбола Люксембурга вслед за своими португальскими коллегами считает, что Украина нарушила правила натурализации футболистов, обращая внимание на то, что Жуниор Мораес ни находился непрерывно на территории Украины в течение 5-ти лет.

Люксембуржцы отмечают, что и их сборная, и сборная Португалии должны получить по 3 очка за матчи со сборной Украины.

Генсек ФФУ: Мы уверены, что Мораес получил гражданство должным образом

Отметим, что в уставе ФИФА в разделе "Правила касающиеся применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия жить на территории этой страны.

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