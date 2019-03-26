Генсек ФФУ: Ми впевнені, що Мораєс отримав громадянство належним чином

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький прокоментував "Футбол 24" ситуацію з отриманням бразильцем Жуніором Мораєсом громадянства України.

"У нас є абсолютно чітке переконання, що процедура дотримана і всі терміни витримані. Згідно з українським законодавством, він постійно проживав на території України протягом 5 років.

Є Закон про громадянство, який вимагає 180 днів на рік перебувати на території України, і Податковий кодекс, який вимагає 183 дні для визначення резидентства. Якщо ми беремо навіть більший термін, 183 дні, то норма дотримана. Він в оренді був не більше 4 місяців (у 2017 році у китайському Тяньцзінь Цюаньцзянь, коли був гравцем Динамо – прим. Футбол 24). Тобто всі терміни дотримані.

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Позиція Федерації полягає в тому, що у нас немає сумнівів, що отримання громадянства України Мораєсом відбулося відповідно до чинного українського законодавства, і немає сумнівів у його постійному 5-річному проживанні на території України", – наголосив Запісоцький.

Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації Мораєса.

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