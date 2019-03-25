Люксембург – Україна: на матчі очікується більше тисячі вболівальників "синьо-жовтих"

До Люксембургу на поєдинок збірної України проти тамтешньої національної команди завітає солідний десант наших уболівальників.

Офіційний сайт ФФУ, повідомляє, що підопічних Андрія Шевченка під час матчу збірних Люксембургу та України будуть підтримувати більше тисячі вболівальників, які завітають на гостьову трибуну Жозі Бартель. До слова, стадіон, на якому сьогодні зіграють команди, вміщує трохи більше 8 тисяч вболівальників.

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Зазначимо, матч 2-го туру відбору до Євро-2020 між Люксембургом та Україною відбудеться сьогодні, 25 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що в гостьовому матчі проти Португалії (0:0) нашу команду підтримували приблизно дві тисячі вітчизняних уболівальників.

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