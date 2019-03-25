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Люксембург – Украина: на матче ожидается более тысячи болельщиков "сине-желтых"

10:44 25 Читати українською
Люксембург – Украина: на матче ожидается более тысячи болельщиков "сине-желтых"
Андрей Шевченко / фото: ФФУ

В Люксембург на поединок сборной Украины против местной национальной команды прибудет солидный десант наших болельщиков.

 

Официальный сайт ФФУ, сообщает, что подопечных Андрея Шевченко во время матча сборных Люксембурга и Украины будут поддерживать более тысячи болельщиков, которые приедут на гостевую трибуну Жози Бартель. К слову, стадион, на котором сегодня сыграют команды, вмещает чуть больше 8 тысяч болельщиков.

Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч отбора Евро-2020

Отметим, матч 2-го тура отбора к Евро-2020 между Люксембургом и Украины состоится сегодня, 25 марта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в гостевом матче против Португалии (0:0) нашу команду поддерживали примерно две тысячи отечественных болельщиков.

Люксембург – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

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