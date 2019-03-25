Люксембург – Україна: де дивитись матч відбору на Євро-2020

Люксембург приймає збірну України в матчі 2-го туру відбіркового турніру на Євро-2020. Де дивитись гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч 2-го туру відбору на Євро-2020 Люксембург – Україна відбудеться 25 березня в місті Люксембург на стадіоні Жозі Бартель. Початок зустрічі – о 21:45.

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Матч Люксембург – Україна онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку відбору на Євро-2020.

Нагадаємо, у матчі першого туру Україна зіграла унічию з Португалією, а Люксембург переміг Литву. Таким чином саме підопічні Люка Хольца з 3-ма очками очолюють групу В. В України та Португалії по одному очку, у Литви та Сербії – 0. Щоправда, балканці ще не провели у кваліфікації жодного матчу, пропустивши перший тур.

Люксембург – Україна: анонс і прогноз на матч відбору Євро-2020