Любеновіч розкрив трансферні плани Миная і назвав перших спаринг-партнерів на домашніх зборах
Головний тренер закарпатців Желько Любеновіч розповів про плани команди на зимову паузу.
"Хлопці зібрались, багато футболістів покинули команду поточною зимою, зараз на зборах маємо велику кількість потенційних новачків. Хлопці прагнуть проявити себе, підписати контракт з Минаєм.
Минай вийшов з відпустки – на контракті в аутсайдера УПЛ лише 14 гравців
Розпочали тренування на Авангарді. Зимові збори цього року проведемо на Закарпатті. Хлопці, які мають контракти, усі повернулись у розташування в гарному настрої, зарядженні. Все у нас буде добре.
У команди наразі заплановано декілька спарингів. 14-го зіграємо з представником Закарпатської області. На гру вийдуть ті, хто наразі ще немає контрактів з нашим клубом. Перший, так би мовити, офіційний спаринг у нас буде з Рухом 19-го числа у Львові. 27 січня Рух приїде до нас на контрольний матч. Інших суперників поки називати не буду.
Скажу, що повноцінної відпустки у нас не вийшло, тому що було багато роботи з пошуку нових гравців. Деяких запрошених на перегляд футболістів я знав до цього, бачив їхні матчі, ще частину запросили згідно з їхніх показників на Wyscout. Обирали тих, хто підходить саме під моє бачення футболу. Не важливі їхні попередні здобутки, вік. Важливо, щоб футболісти могли зрозуміти мої вимоги та грати у той футбол, який я будую.
Ми вже підписали Кирила Прокопчука – офіційно оголосили про це. На мою думку, це підсилення для Миная. Він молодий та перспективний футболіст. Ось таких ми й шукаємо і вони у нас будуть. Впевнений, ми сформуємо команду, яку я б хотів бачити навесні", – цитує Любеновіча офіційний сайт "лисів".
Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок.
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