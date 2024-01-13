"Хлопці зібрались, багато футболістів покинули команду поточною зимою, зараз на зборах маємо велику кількість потенційних новачків. Хлопці прагнуть проявити себе, підписати контракт з Минаєм.

Минай вийшов з відпустки – на контракті в аутсайдера УПЛ лише 14 гравців

Розпочали тренування на Авангарді. Зимові збори цього року проведемо на Закарпатті. Хлопці, які мають контракти, усі повернулись у розташування в гарному настрої, зарядженні. Все у нас буде добре.

У команди наразі заплановано декілька спарингів. 14-го зіграємо з представником Закарпатської області. На гру вийдуть ті, хто наразі ще немає контрактів з нашим клубом. Перший, так би мовити, офіційний спаринг у нас буде з Рухом 19-го числа у Львові. 27 січня Рух приїде до нас на контрольний матч. Інших суперників поки називати не буду.

Скажу, що повноцінної відпустки у нас не вийшло, тому що було багато роботи з пошуку нових гравців. Деяких запрошених на перегляд футболістів я знав до цього, бачив їхні матчі, ще частину запросили згідно з їхніх показників на Wyscout. Обирали тих, хто підходить саме під моє бачення футболу. Не важливі їхні попередні здобутки, вік. Важливо, щоб футболісти могли зрозуміти мої вимоги та грати у той футбол, який я будую.

Ми вже підписали Кирила Прокопчука – офіційно оголосили про це. На мою думку, це підсилення для Миная. Він молодий та перспективний футболіст. Ось таких ми й шукаємо і вони у нас будуть. Впевнений, ми сформуємо команду, яку я б хотів бачити навесні", – цитує Любеновіча офіційний сайт "лисів".

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика