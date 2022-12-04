"Якщо дивитися через призму матчу, то ми виклалися на повну. Створили декілька моментів, особливо у першому таймі. Ми боролися, намагалися грати, але цього було замало сьогодні. Забили гол наприкінці, що стало позитивним стимулом.

Історичний гол Жиру та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Польща – 3:1

Прикро через перший гол. Був момент, коли ми надто сильно відступили назад, чим французи і скористалися. Буває. Вони продовжували свої спроби, і якби ми забили гол, все могло б скластися по-іншому. Не вистачило навичок та часу, щоб зробити щось більше.

До наступного чемпіонату світу ще далеко. Необхідно отримувати задоволення від гри, навіть у найближчому майбутньому. Коли ми намагаємося атакувати, все інакше, коли граємо в обороні, цієї радості немає", – цитує Лєвандовскі Przegląd Sportowy.

Нагадаємо, збірна Польщі поступилась французам з рахунком 3:1 і припинила свої виступи на турнірі.

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