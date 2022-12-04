"Если смотреть через призму матча, то мы выложились по полной. Создали несколько моментов, особенно в первом тайме. Мы боролись, пытались играть, но этого было мало сегодня. Забили гол в конце, что стало положительным стимулом.

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Обидно из-за первого гола. Был момент, когда мы слишком сильно отступили назад, чем французы и воспользовались. Бывает. Они продолжали бы свои попытки, и если бы мы забили гол, все могло бы сложиться по-другому. Не хватило навыков и времени, чтобы сделать что-то большее.

До следующего чемпионата мира еще далеко. Необходимо получать удовольствие от игры, даже в ближайшем будущем. Когда мы пытаемся атаковать, все по-другому, когда играем в обороне, этой радости нет", – цитирует Левандовски Przegląd Sportowy.

Напомним, сборная Польши уступила французам со счетом 3:1 и прекратила выступления на турнире.

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