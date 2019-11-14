Лєвандовскі встановив рекорд Баварії за серією титулів найкращого гравця місяця

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі став улюбленцем місцевих вболівальників.

Лєвандовскі став найкращим гравцем Баварії за підсумками жовтня. Фанати проголосували за нападника, віддавши йому 75,6% голосів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Найближчим переслідувачем Роберта став Серж Гнабрі, який набрав менше 10% голосів.

Поляк отримує це звання вже третій місяць поспіль, що є абсолютним рекордом в історії чинного чемпіона Німеччини.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 16 матчів, в яких відзначився 16-ма голами.

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