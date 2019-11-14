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Лєвандовскі встановив рекорд Баварії за серією титулів найкращого гравця місяця

10:53 346 Читать на русском
Лєвандовскі встановив рекорд Баварії за серією титулів найкращого гравця місяця
Роберт Лєвандовскі / Фото The National

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі став улюбленцем місцевих вболівальників.

Лєвандовскі став найкращим гравцем Баварії за підсумками жовтня. Фанати проголосували за нападника, віддавши йому 75,6% голосів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Найближчим переслідувачем Роберта став Серж Гнабрі, який набрав менше 10% голосів.

Поляк отримує це звання вже третій місяць поспіль, що є абсолютним рекордом в історії чинного чемпіона Німеччини.

В поточному сезоні Бундесліги Лєвандовскі провів 16 матчів, в яких відзначився 16-ма голами.

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія Німеччина Рекорди
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