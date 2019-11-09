Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення у матчі проти Борусії Д

Нападник Баварії відзначився двома голами в матчі 11-го туру Бундесліги проти дортмундської Борусії (4:0).

Польський форвард встановив історичне досягнення – він вперше в історії елітної ліги Німеччини забивав у 11 матчах поспіль, інформує Gracenote Live. Раніше в 10 матчах поспіль відзначалися П'єр-Емерік Обамеянг та Клаус Аллофс.

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Зазначимо, що Лєвандовскі з великим відривом лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги. В активі поляка вже 15 голів, тоді як Тімо Вернер з Лейпцига забив 9. Загалом у сезоні форвард Баварії у 18 матчах відзначився 22 рази.

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