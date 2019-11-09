Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення у матчі проти Борусії Д

Польський форвард встановив історичне досягнення – він вперше в історії елітної ліги Німеччини забивав у 11 матчах поспіль, інформує Gracenote Live. Раніше в 10 матчах поспіль відзначалися П'єр-Емерік Обамеянг та Клаус Аллофс.
Зазначимо, що Лєвандовскі з великим відривом лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги. В активі поляка вже 15 голів, тоді як Тімо Вернер з Лейпцига забив 9. Загалом у сезоні форвард Баварії у 18 матчах відзначився 22 рази.
- 1st to score in 11 consecutive Bundesliga matchrounds - 1st to score in 6 consecutive Klassikers in the Bundesliga - 1st to score in 6 consecutive BL home matches for FC Bayern against BVB - All-time BL top scorer in Der Klassiker (16 goals)#FCBBVB