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Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення у матчі проти Борусії Д

21:42 327 Читать на русском
Лєвандовскі встановив історичне гольове досягнення у матчі проти Борусії Д
Роберт Лєвандовскі / Bild

Нападник Баварії відзначився двома голами в матчі 11-го туру Бундесліги проти дортмундської Борусії (4:0).

17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс
 
17’ Роберт Лєвандовскі
48’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
80’ Матс Хуммельс

Польський форвард встановив історичне досягнення – він вперше в історії елітної ліги Німеччини забивав у 11 матчах поспіль, інформує Gracenote Live. Раніше в 10 матчах поспіль відзначалися П'єр-Емерік Обамеянг та Клаус Аллофс.

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Зазначимо, що Лєвандовскі з великим відривом лідирує в бомбардирських перегонах Бундесліги. В активі поляка вже 15 голів, тоді як Тімо Вернер з Лейпцига забив 9. Загалом у сезоні форвард Баварії у 18 матчах відзначився 22 рази.

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Відеоновини Баварія - Борусія Дортмунд Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Німеччина
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