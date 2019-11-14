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Левандовски установил рекорд Баварии по серии титулов лучшего игрока месяца

10:53 33 Читати українською
Левандовски установил рекорд Баварии по серии титулов лучшего игрока месяца
Роберт Левандовски / Фото The National

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал любимцем местных болельщиков.

Левандовски стал лучшим игроком Баварии по итогам октября. Фанаты проголосовали за нападающего, отдав ему 75,6% голосов, сообщает официальный сайт клуба.

Левандовски установил историческое голевое достижение в матче против Боруссии Д

Ближайшим преследователем Роберта стал Серж Гнабри, который набрал менее 10% голосов.

Поляк получает это звание уже третий месяц подряд, что является абсолютным рекордом в истории действующего чемпиона Германии.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 16 матчей, в которых отметился 16-ю голами.

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски Серж Гнабри Серж Гнабри Бавария Бавария Германия Рекорды
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