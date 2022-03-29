"Кого б обрав між Холандом і Мбаппе? Того, хто чітко скаже, що хоче грати за Барсу. Вони самі повинні виявити бажання перейти в Барселону. Якщо в них немає такого бажання, потенційний трансфер неймовірно важкий. Я б ніколи не дозволив клубу витрачати такі гроші. Тому або вони пристосовуються до обставин, або нічого не вийде. Наразі ці футболісти дуже далекі від Барси.

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Салах чи Лєвандовскі? Не буду конкретизувати, але топ-футболісти хочуть приєднатися до Барселони. Нічого конкретного казати не буду, бо це може завадити переговорам. А ще мені дуже подобається Жоау Феліш. Ми вже намагалися підписати його влітку, але обмін з Грізманном зірвався. Сподіваюся, вболівальники не будуть злитися.

Ми вже підписали двох футболістів на наступний сезон: хавбек і центральний захисник. Називати імена я не можу", – цитує Лапорту видання AS. За інформацією преси, мова про Франка Кессьє з Мілана та Андреаса Крістенсена з Челсі, які перейдуть у Барселону влітку вільними агентами.

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