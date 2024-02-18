У поєдинку на Балаїдосі Лєвандовскі відкрив рахунок на 45-й хвилині після асисту Ламіна Ямала. Яго Аспас забив за Сельту в дебюті другого тайму, але вже в доданий час Роберт реалізував пенальті та приніс Барселоні непрості три очки.

Барселона в драматичному матчі дотиснула Сельту – Аспас встановив рекорд, Лєвандовскі оформив дубль

Тепер в активі 35-річного Лєвандовскі 50 голів за Барселону, кольори якої польський нападник захищає з літа 2022-го. У списку бомбардирів "блаугранас" Роберт обійшов Тьєррі Анрі (49) і Давіда Вілью (48).

До слова, другий гол Лєвандовскі (з пенальті) був забитий на 90+7 хвилині (96:48). Це найпізніший гол Барселони з 11-метрового, який приніс каталонцям перемогу в матчі Ла Ліги. Досі рекорд належав Ліонелю Мессі, який 27 вересня 2008 року реалізував пенальті у поєдинку з Еспаньйолом. Тоді аргентинець забив переможний 11-метровий на 96:44. Відповідно, Лєвандовскі перевершив Мессі на 4 секунди.

Відео голів і огляд матчу Сельта – Барселона (1:2)