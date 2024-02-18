В поединке на Балаидосе Левандовски открыл счет на 45-й минуте после ассиста Ламина Ямала. Яго Аспас забил за Сельту в дебюте второго тайма, но уже в добавленное время Роберт реализовал пенальти и принес Барселоне непростые три очка.

Барселона в драматичном матче дожала Сельту – Аспас установил рекорд, Левандовски оформил дубль

Теперь в активе 35-летнего Левандовски 50 голов за Барселону, цвета которой польский нападающий защищает с лета 2022-го. В списке бомбардиров "блаугранас" Роберт обошел Тьерри Анри (49) и Давида Вилью (48).

К слову, второй гол Левандовски (с пенальти) был забит на 90+7 минуте (96:48). Это самый поздний гол Барселоны с 11-метрового, который принес каталонцам победу в матче Ла Лиги. До сих пор рекорд принадлежал Лионелю Месси, который 27 сентября 2008 года реализовал пенальти в поединке с Эспаньолом. Тогда аргентинец забил победный 11-метровый на 96:44. Соответственно, Левандовски превзошел Месси на 4 секунды.

Видео голов и обзор матча Сельта – Барселона (1:2)