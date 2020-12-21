"Я розмовляв з Алексом Фергюсоном в кінці свого другого року в дортмундській Борусії. Він хотів, щоб я перейшов в МЮ.

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Тоді мені такий варіант був дуже цікавий. Можна навіть сказати, що я був готовий. Але Борусія не захотіла мене відпускати. Не можу сказати, що я сильно засмутився, оскільки справи в Дортмунді йшли добре", – цитує Лєвандовскі France Football.

Нагадаємо, у 2014-му Баварія підписала Роберта на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Бундесліги польський форвард провів 12 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 4-ма асистами.

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