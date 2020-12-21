"Я разговаривал с Алексом Фергюсоном в конце своего второго года в дортмундской Боруссии. Он хотел, чтобы я перешел в МЮ.

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Тогда мне такой вариант был очень интересен. Можно даже сказать, что я был готов. Но Боруссия не захотела меня отпускать. Не могу сказать, что я сильно расстроился, так как дела в Дортмунде шли хорошо", – цитирует Левандовски France Football.

Напомним, в 2014-м Бавария подписала Роберта на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Бундеслиги польский форвард провел 12 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 4-мя ассистами.

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