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Лєвандовскі близький до підписання нового контракту з Баварією

10:08 55 Читать на русском
Лєвандовскі близький до підписання нового контракту з Баварією
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

Польський нападник продовжить свої виступи у складі чемпіонів Німеччини.

Роберт Лєвандовскі до кінця наступного тижня продовжить контракт з Баварією, інформує Bild.

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31-річний поляк був вкрай невдоволеним поразкою від дортмундської Борусії в Суперкубку Німеччини (0:2) і не поспішав продовжувати свою угоду. Однак, останні зіркові придбання Баварії переконали його в переспективах клубу на найближчі роки. Очікується, що його новий контракт буде розрахований до кінця сезону 2022/23.

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Нагадаємо, Лєвандовскі забив перший гол у Бундеслізі 2019/20. Зірковий форвард вразив ворота Герти, однак його команда не змогла втримати перемогу – нічия 2:2.

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Німеччина
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