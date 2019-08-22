Ковач оцінив готовність зіркових новачків Баварії до матчу проти Шальке

Головний тренер мюнхенців розповів про фізичний стан гравців, які нещодавно приєдналися до команди.

"Коутінью дотепер не брав участь у багатьох тренуваннях. Ми хочемо спочатку повернути його у форму і не ризикувати, щоб Філіппе міг повністю використовувати свій потенціал. Він футболіст світового рівня і дуже скромний молодий чоловік. Ми хочемо інтегрувати його в команду.

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Можливо, Перішіч вийде в старті на матч з Шальке. У плані підготовки він на тому ж рівні, що й інші наші гравці, тому що він почав тренуватися раніше, ніж Філіппе", – розповів Ковач в коментарі офіційному сайту Баварії.

Нагадаємо, у другому турі Бундесліги "ротен" зіграють на виїзді проти Шальке.

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