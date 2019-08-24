Левандовски близок к подписанию нового контракта с Баварией

Польский нападающий продолжит свои выступления в составе чемпионов Германии.

Роберт Левандовски до конца следующей недели продлит контракт с Баварией, информирует Bild.

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31-летний поляк был крайне недоволен поражением от дортмундской Боруссии в Суперкубке Германии (0:2) и не спешил продолжать свое соглашение. Однако, последние звездные приобретения Баварии убедили его в перспективе клуба на ближайшие годы. Ожидается, что его новый контракт будет рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Напомним, Левандовски забил первый гол в Бундеслиге 2019/20. Звездный форвард поразил ворота Герты, однако его команда не смогла удержать победу – ничья 2:2.