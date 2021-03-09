"На той момент я не підходив під стиль гри Динамо Хацкевича. Він бачив. Я йому вдячний за те, що він не приховував, не залишив у дублі. Не було такого, щоб він говорив, мовляв, будеш грати, а сам відправляв у дубль.

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Він зробив все відверто. Сказав, що у мене не буде ігрового часу, так що краще піти в оренду. Якщо така ситуація трапляється у молодого футболіста, то немає сенсу сидіти і грати за дубль. Краще вже пробувати себе у чоловічому футболі, дорослому", – сказав Лєднєв у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Богдан приєднався до Динамо у 2016 році. З 2018 по 2020-й виступав в оренді у луганській Зорі. У поточному сезоні провів у футболці киян 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

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