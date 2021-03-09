"На тот момент я не подходил под стиль игры Динамо Хацкевича. Он видел. Я ему благодарен за то, что он не скрывал, не оставил в дубле. Не было такого, чтобы он говорил, мол, будешь играть, а сам отправлял в дубль .

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Он сделал все откровенно. Сказал, что у меня не будет игрового времени, так что лучше уйти в аренду. Если такая ситуация случается у молодого футболиста, то нет смысла сидеть и играть за дубль. Лучше уж пробовать себя в мужском футболе, взрослом", – сказал Леднев в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Богдан присоединился к Динамо в 2016 году. С 2018 по 2020-й выступал в аренде в луганской Заре. В текущем сезоне провел в футболке киевлян 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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