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Лєднєв розповів, хто порадив йому покинути Динамо

12:55 753 Читать на русском
Лєднєв розповів, хто порадив йому покинути Динамо
Богдан Лєднєв / Фото Instagram

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв зізнався, чому свого часу проміняв Динамо на луганський клуб.

"Хацкевич підійшов до мене на зборах, конкретно сказав, що мені краще піти в арену, щоб практика була. Сказав, що мені немає сенсу сидіти в дублі, по 6 голів за матч забивати. Він мені так говорив.

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Я зрозумів, що в Києві не буде шансу конкретного. Тим більше, Зоря – хороший клуб, вважав, що це хороший крок для мене", – розповів Лєднєв для програми Трендець.

Нагадаємо, Богдан захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Трансфери Динамо Київ Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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