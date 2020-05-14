Лєднєв розповів, хто порадив йому покинути Динамо

Півзахисник Зорі Богдан Лєднєв зізнався, чому свого часу проміняв Динамо на луганський клуб.

"Хацкевич підійшов до мене на зборах, конкретно сказав, що мені краще піти в арену, щоб практика була. Сказав, що мені немає сенсу сидіти в дублі, по 6 голів за матч забивати. Він мені так говорив.

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Я зрозумів, що в Києві не буде шансу конкретного. Тим більше, Зоря – хороший клуб, вважав, що це хороший крок для мене", – розповів Лєднєв для програми Трендець.

Нагадаємо, Богдан захищає кольори Зорі на правах оренди. У нинішньому сезоні УПЛ Лєднєв провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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