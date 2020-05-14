Леднев рассказал, кто посоветовал ему покинуть Динамо

Полузащитник Зари Богдан Леднев признался, почему в свое время променял Динамо на луганский клуб.

"Хацкевич подошел ко мне на сбора, конкретно сказал, что мне лучше уйти в арену, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по 6 голов за матч забивать. Он мне так говорил.

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Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, Заря – хороший клуб, считал, что это хороший шаг для меня", – рассказал Леднев для программы Трендец.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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