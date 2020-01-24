УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату України

УПЛ офіційно оголосила про зміну календаря елітного дивізіону чемпіонату України у сезоні 2019/20.

Клуби Прем'єр-ліги прислухалися до побажань Андрія Шевченка раніше завершити сезон 2019/20. З метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної збірної України до Євро-2020 Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі на сезон 2019/20, інформує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Суркіс виступив з категоричною заявою щодо зміни регламенту УПЛ

Остаточне рішення щодо зміни календаря повинен затвердити Виконком УАФ. За неофіційною інформацією, Динамо, Зоря та Маріуполь залишились невдоволеними результатами голосування про зміну календаря.

Наразі пропонований календар весняної частини сезону 2019/20 років має такий вигляд:

– 21 тур зміщується з 07.03 на 04.03.2020 р.;

– 22 тур зміщується з 14.03 на 07.03.2020 р.;

– 1/4 фіналу Кубка України зміщується з 04.03 на 11.03.2020 р.;

– 23 тур зміщується з 21.03 на 14.03.2020 р.;

– тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03, 04.04 та 11.04.2020 р. відповідно;

– 1/2 фіналу Кубка України зміщується з 22.04 на 15.04.2020 р.;

– тури з 27-го по 30-й зміщуються на 18.04, 22.04, 25.04 та 02.05.2020 р. відповідно;

– 31 тур зміщується з 20.05 на 09.05.2020 р.;

– 32 тур зміщується з 24.05 на 16.05.2020 р.;

– матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи відбудуться 20.05 та 24.05.2020 р. відповідно.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера