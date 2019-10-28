Львову потрібно змінювати кардинально все, – Приймак

Півзахисник Львова Владислав Приймак прокоментував розгромну поразку в матчі 12-го туру УПЛ проти Десни.

"Гра з Десною показала, що ми десь не в тому напрямку рухаємося.

Львів – Десна – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Потрібно змінювати не щось, а кардинально все. Підготовку до ігор і саме ставлення до них. Так бути не може, це неприпустимо", – поділився Приймак в коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Львів розгромно поступився Десні (1:4). Львів'яни набрали 8 очок в 12 турах і ділить з Ворсклою останнє місце в турнірній таблиці.

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