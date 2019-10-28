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Львову потрібно змінювати кардинально все, – Приймак

11:27 222 Читать на русском
Львову потрібно змінювати кардинально все, – Приймак
Владислав Приймак / фото: ПФК Львів

Півзахисник Львова Владислав Приймак прокоментував розгромну поразку в матчі 12-го туру УПЛ проти Десни.

61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитро Хльобас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитро Хльобас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитро Хльобас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитро Хльобас
61’ Жозе Вітор
80’ Абнер Ренан

"Гра з Десною показала, що ми десь не в тому напрямку рухаємося.

Львів – Десна – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Потрібно змінювати не щось, а кардинально все. Підготовку до ігор і саме ставлення до них. Так бути не може, це неприпустимо", – поділився Приймак в коментарі Великому Футболу.

Нагадаємо, Львів розгромно поступився Десні (1:4). Львів'яни набрали 8 очок в 12 турах і ділить з Ворсклою останнє місце в турнірній таблиці.

Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серію

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Теги
Львів Львів Владислав Приймак Владислав Приймак Львів - Десна
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