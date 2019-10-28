Львову нужно менять кардинально все, – Приймак

Полузащитник Львова Владислав Приймак прокомментировал разгромное поражение в матче 12-го тура УПЛ против Десны.

"Игра с Десной показала, что мы где-то не в том направлении движемся.

Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Нужно менять не то, а кардинально все. Подготовку к играм и само отношение к ним. Так быть не может, это недопустимо", – поделился Приймак в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Львов разгромно уступил Десне (1:4). Львовяне набрали 8 очков в 12 турах и делит с Ворсклой последнее место в турнирной таблице.

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