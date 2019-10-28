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Львову нужно менять кардинально все, – Приймак

11:27 10 Читати українською
Львову нужно менять кардинально все, – Приймак
Владислав Приймак / фото: ПФК Львов

Полузащитник Львова Владислав Приймак прокомментировал разгромное поражение в матче 12-го тура УПЛ против Десны.

61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан
 
Денис Фаворов 2’
Дмитрий Хлебас 9’
Максим Дегтярьов 41’
Дмитрий Хлебас 46’
2’ Денис Фаворов
9’ Дмитрий Хлебас
41’ Максим Дегтярьов
46’ Дмитрий Хлебас
61’ Жозе Витор
80’ Абнер Ренан

"Игра с Десной показала, что мы где-то не в том направлении движемся.

Львов – Десна – 1:4 – видео голов и обзор матча

Нужно менять не то, а кардинально все. Подготовку к играм и само отношение к ним. Так быть не может, это недопустимо", – поделился Приймак в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Львов разгромно уступил Десне (1:4). Львовяне набрали 8 очков в 12 турах и делит с Ворсклой последнее место в турнирной таблице.

Десна на выезде разгромила Львов и вернулась на вторую позицию – "горожане" прервали впечатляющую безголевую серию

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Львов Львов Владислав Приймак Владислав Приймак Львов - Десна
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