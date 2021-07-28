"Победный матч с Шахтером в прошлом сезоне был одним из первых моих поединков у руля Львова и в нем было всего понемногу: недооценка со стороны "горняков", фарт, невероятная самоотдача моих подопечных, которая позволила им прыгнуть выше головы.

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Та мартовская победа помогла львовянам поверить в свои силы, мы выдали еще несколько ярких поединков, вычеркнув себя из списка претендентов на понижение в классе. Конечно, тот наш взлет в Харькове еще долго вспоминали, но это уже история, перевернутая страница.

Конек Шахтера – контроль мяча. В этом компоненте ему сложно бросить вызов. Убежден, что уже не будет и шапкозакидательского отношения со стороны соперника. Значит, придется искать другие нереализованные резервы", – сказал Бессмертный в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Львов примет Шахтер в рамках 2-го тура УПЛ уже в ближайшую пятницу, 30 июля, на Львов Арене.

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