Як відомо, у п'ятницю, 30 липня, Львів проведе другий домашній поєдинок сезону. Суперником "містян" буде віце-чемпіон України донецький Шахтар.

Шахтар провів традиційну командну фотосесію

За повідомленням Meta Ratings, сьогоднішнє тренування підопічні Анатолія Безсмертного провели у повному складі. Після здачі тестів, які виявилися негативними, до основи повернулися всі футболісти, які не уникли коронавірусної інфекції і змушені були пропустити стартовий поєдинок чемпіонату проти Маріуполя.

Тренерський штаб Львова сподівається, що всі футболісти зможуть відновитися і будуть готові до протистояння з Шахтарем.

Нагадаємо, у першому турі Шахтар переграв Інгулець (2:1), а Львів розписав нічию з Маріуполем (1:1).

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