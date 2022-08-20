"Ще коли почалася війна, ми ставили питання, чи треба готувати поле до футболу та чи буде взагалі футбол, спортивні заходи. Було прийнято рішення, що над полем ми працюємо.

Названо стадіони, на яких проходитимуть матчі УПЛ – чотири з них у Києві

Агрономи працювали у звичному режимі. Спробували дістати в партнерів насіння, навіть у період війни, тому що його було важко привезти. Піклувалися про поле з лютого.

Два тижні тому ми ще додали насіння, додали піску. Зараз стоять лампи, які освітлюють та ущільнюють газон. Відтак у нас поле готове прийняти матчі. Воно знаходиться не те, що в задовільному, а в ідеальному стані", – сказала Манько у коментарі Брутальному футболу.

Нагадаємо, Арена Львів є одним з трьох стадіонів у Львові (разом зі Скіфом та Україною), де проходитимуть матчі УПЛ.

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